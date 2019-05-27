مي البلوشي تبكي على الهواء بسبب حادث ابنتها الأليم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة الكويتية مي البلوشي من البكاء على الهواء، بعد أن تذكرت الحادث الأليم الذي تعرضت له ابنتها الفنانة سعودة، واصفة تلك الأيام بأنها أسوأ ما مر عليها في حياتها، حيث عانت ابنتها من حالة نفسية صعبة.

وأوضحت البلوش في تصريحات تلفزيونية: "ما أدري كإن ظهورها معاي أصابها بالعين.. كنا وايد مستأنسين والناس طايرة بيها فكانت الأنظار كلها علينا".

وتابعت: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وكنا كلنا واقفين معاها ومساندنها.. للأمانة أختها شيماء ما كانت تفارقها ثانية واحدة".

بينما علقت سعودة على هذا قائلة: "عقب الحادث كل شي فيني تغير تفكيري تغير وأسلوبي تغير.. وهذا الحادث كان نقلة كبيرة زادت من وعيي بشكل كبير".

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وكانت الفنانة سعودة قد تعرضت لحادث أليم، أثناء مشاركتها لوالدتها الفنانة الكويتية مي البلوشي لتقديم أحد برامج المسابقات على التلفزيون الكويتي.

يذكر أن الفنانة الكويتية مي البلوشي صرحت بأنها عانت كثيرًا مع المنتجين خلال السنوات الماضية، موضحة أن هذا الموضوع كان له دور كبير في عدم تواجدها الدائم في الدراما.

وأشارت إلى أن المنتجين تسببوا في قطع رزقها، بسبب اتفاقهم معها على العمل ما يجعلها تعتذر عن أي عمل آخر، ثم تفاجأ باعتذارهم لها دون أي أسباب.