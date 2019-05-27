مها محمد تُجري عمليّة جراحيّة.. وحسم حقيقة حملها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفنّانة الكويتيّة، مها محمد، إلى المستشفى؛ لإجراء عمليّة استئصال مرارة، حيث ظهرتْ الفنانة، وهي ترقد على سرير المرض أثناء تجهيزها لإجراء العمليّة، وكُتب على صورتها :"ادعوا لها.. داشة عمليات.. استئصال مرارة".

وتسبّبت صورة الفنّانة، وهي بالمستشفى في إثارة الجدل عند البعض؛ بسبب قيام شقيقها بالإعلان عن حملها، وهو ما يتعارض مع خضوعها لأيّ عمليّة جراحيّة.

ولكن سرعان ما قام آدمن صفحتها على إنستغرام، بالرّدّ على تساؤل متابعيها، وحسم الجدل حول هذا الموضوع، نافيًا خبر حملها تمامًا.

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وكان شقيق الفنّانة الكويتيّة، مها محمد، قد أعلن منذ أسابيع، عن مفاجأة حصريّة لجمهورها "سناب شات"، وهي أنّ الفنّانة مها محمد "حامل".

وقال شقيقها، الذي ظهر في مقطع الفيديو، مطلقًا زغرودة، إنّ الفنّانة الحاجّة مها محمد "حامل" مهنئًا إيّاها وأضاف: "أخيرًا".

وسبق، وتعرّضت الفنّانة الكويتيّة، مها محمد، لوعكة صحيّة شديدة، منذ أسابيع على إثرها، تمّ نقلها إلى المستشفى، لتلقّي العلاج المناسب لحالتها.