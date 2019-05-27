فابريغاس ينتظرُ انتهاء "خمسة و نص" ليستعيد زوجته دانيلا سمعان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ تغريدة اللّاعب الإسبانيّ، سيسك فابريغاس، ضجّة واسعة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، حيث غرّد اللّاعب العالميّ، على حسابيه في تويتر، وفيسبوك باللّغة العربيّة، مطالبًا زوجته اللّبنانيّة، دانيلا سمعان، بالاهتمام به.

ونشر لاعب كرة القدم الإسبانيّ، صورة جمعته بالفنّان السّوريّ، قصي خولي، وكتب في تغريدته: "مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة لحبيبتي دانيلا".

وأضاف:" في أجمل مسلسل عربي #خمسة—ونص وكل التوفيق وان شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه".

Advertisements

وتفاعل النّاشطون عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بشكل كبير، مع ما نشره لاعب كرة القدم الشّهير. فيما تضاربتْ الآراء حول أنْ تكون زوجته دانيلا سمعان، هي من قامتْ بكتابة التّغريدة ونشرها، وليس فابريغاس.