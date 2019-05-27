محمد رمضان يتعاقد على مسلسل لرمضان 2020

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"الخليج 365" من القاهرة: تعاقد الفنان محمد رمضان على بطولة مسلسل درامي جديد لرمضان 2020 مع شركة سينرجي إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين.

ونشر رمضان صور الإحتفال بتوقيع التعاقد الجديد مع المنتج تامر مرسي في مكتبه، بالتزامن مع إستمرار تصوير مسلسله الحالي "زلزال" والذي يعرض عبر عدد من الشاشات في مصر والوطن العربي.

وكتب رمضان على الصور التي ظهر فيها شقيقه محمود أيضاً قائلاً : " الله ولي التوفيق .. اليوم تعاقدت على مسلسلي القادم #رمضان2020 مع المنتج تامر مرسي منتج مسلسل #زلزال #ثقة_في_الله_نجاح متصاعد مستمر".

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