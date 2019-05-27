شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بين 3 ديكورات لتصوير مشاهده الأخيرة فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان تصوير بعض من مشاهده الاخيرة فى مسلسله "زلزال" الذى يعرض يومياً على قنوات DMC، فى شهر رمضان، ويتنقل بين 3 ديكورات رئيسية وهم منطقة الصليبة وسوق الجملة فى مدينة 6 أكتوبر ومنطقة شبرامنت.

وينتهى رمضان من التصوير يوم الجمعة المقبل فى ديكور الصليبة، وتجمع المشاهد بينه وبين ماجد المصرى وأحمد صيام وحلا شيحا وآخرون.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.