إيمي طلعت زكريا تعلن عن تعاون جديد مع حسن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: أعلنت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، الإعداد لعمل فني جديد سيجمعها بالفنان القدير حسن يوسف. ونشرت "إيمي" صورة لها بصحبة الفنان حسن يوسف عبر حسابها على "فيس بوك" معلقة عليها: "عمل فني جديد، بس كدة".

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