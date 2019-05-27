كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 08:56 صباحاً - فاجأ الشيف التركي الشهير “بوراك”، الفنانة الجزائرية منال حدلي، بعد أن طلب يدها للزواج، في احد المطاعم بإسطنبول.
وفي اللحظة الأولى شعرت حدلي بالصدمة، ومن ثم ضحكت بينما كان يكرر عليها العرض نفسه، وسألها أيضاً عن عمرها فقالت 25، ليردّ عليها فوراً بالقول وأنا أيضاً عمري 25.
ونشرت حدلي عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر بوراك وهو يطلب يدها للزواج، لكنها لم تأخذ الأمر بشكل جدي، بينما لم يُعرف ما إن كان بوراك صادقاً في عرضه أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر الطباخ التركي الشهير “بوراك” يعرض الزواج على فنانة جزائرية!.. شاهدوا هل قبلت طلبه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.