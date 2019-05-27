خالد سامي يتجاوز أزمته الصحية.. وهكذا طمأن مُحبيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأن الفنان خالد سامي مُحبيه عن حالته الصحية عبر نشر فيديو يُظهر تجاوزه لأزمته بسلام، وقال "الحمدلله أنا بخير وكانت أزمة وتجاوزتها".

وتمّ نقل خالد إلى غرفة عادية بعد دخوله أول من أمس إلى العناية المركّزة بعد انتكاسة مفاجئة في حالته الصحية.

يُشار إلى أن الحالة الصحية لخالد سامي قد تدهورت. ويحظى الفنان السعودي بمكانة كبيرة لدى الوسط الفني نظير تاريخه الفني الكبير.