نبيلة عبيد تعلن مشاركتها في عمل فني جديد وتجسد شخصية بدور غريب

أكدت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد أنها لا تزال تزور منطقتها القديمة شبرا، وأنها تحتفظ بداخلها بذكريات الطفولة أيام رمضان هناك في قلبها وكانت تشارك في تزيين الشارع وتخرج بالفانوس.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج "التوصيلة عالنجم"، مع تامر بشير على "نجوم إف إم"، اليوم الأحد، "أن آخر عمل شاركت به في شهر رمضان كان مسلسل "العمة نور" وكان عملا جميلا، وصرحت بأنها نجمة سينما وإذا عرض عليها أعمال تناسب اسمها وقيمتها ستعمل فورا وأنها تعمل حاليا على رواية وتجسد شخصية بدور غريب ولن تصرح بأي تفاصيل حاليًا حتى يكتمل العمل".

وقالت عن غيابها في دراما رمضان، "إنها لا تتابع أعمالا بشكل مستمر في رمضان بسبب الإعلانات والفواصل الكثيرة أثناء عرض المسلسلات، وأكدت أنها كانت تصور زمان أيام رمضان وتعود لمنزلها تفطر ثم تعاود التصوير مرة أخرى حتى السحور".

ويذكر أن برنامج "التوصيلة عالنجم"، يذاع طوال شهر رمضان، على إذاعة "نجوم إف.إم"، فى الساعة 4:10 عصراَ، ويقدمه المذيع تامر بشير.

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