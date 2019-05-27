رامي عياش يؤكد أن الأغاني الشعبية موجة وستنتهي ولن تعيش

أكد المطرب اللبناني رامي عياش، أنَّه لُقِّب بأنه مطرب شعبي وطربي في الوقت ذاته وهذا شئ يدعوه إلى الفخر.

وأشار رامي الذي طل ضيفًا على الجزء الثاني من حلقته، في برنامج "عايشة شو"، اليوم الأحد، الذي تقدمه المذيعة التونسية عايشة عثمان الذي يعرض على شاشة قناتي "القاهرة والناس" و"النهار"، إلى أن الأغاني الشعبية موجودة ولها من يسمعها، ولكنها موجة وستذهب ولا يمكن أن تعيش، لأن هذه ليست هي الأغاني التي تحاكي الشعب.

وأضاف رامي عياش، أن الفنان ممثل بلده علي مر الزمان، وهو مرآة وطنه إلى أبد الآبدين.

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