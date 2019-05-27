اشتعال الصراع بين حمادة هلال وأخوته في "ابن أصول"

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل "ابن اصول"، صراعا بين "هشام" حمادة هلال وأخوته ويحاولون السيطرة على أمواله.
وتدخلت زوجات هشام للصلح بينه وبين والدته "صولا"، بعدما اشتدت المشاكل بينهما بسبب زواجها وطلبن منه أن يسامحها.
وشارك في بطولة مسلسل "ابن اصول" إلى جانب حمادة هلال، سوزان نجم الدين، وايتن عامر، رانيا منصور، أحمد حلاوة، وهو من تأليف أحمد ابو زيد، وإخراج محمد بكير، إنتاج تامر مرسى.
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