كريم محسن ينتهي مِن تسجيل إحدى أغنيات ألبومه الجديد

يُواصل المطرب كريم محسن تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه في الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وانتهى محسن من تسجيل إحدى أغنيات الألبوم والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي الشاب إسلام خيري، والملحن والموزع الموسيقي إسلام زكي.

وطرح محسن مؤخرًا أحدث أغنياته الجديدة بعنوان "اتأكد" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "أنا عربي"، وضم عددا من الأغنيات منها "أنت حبيبي، وحب الدنيا، وحلوين طعمين، وفي إيه تاني، ومتغير، ونداري ليه، ونقول تاني، وهي خلصت، وبفتكرك".

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