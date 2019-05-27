شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل شرف: فخور بالعمل مع ياسمين عبد العزيز فى "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل شرف لـ"الخليج 365" إنه سعيد برود الأفعال التى تلقاها على نجاح أدائه الشرير بمسلسل «لآخر نفس»مع ياسمين عبد العزيز، خاصة أن عناصر النجاح موجودة فى المسلسل بشكل كبير أهمها النص الجيد، والإخراج المتميز لحسام على والذى قدمنى للناس بدور جديد وبشكل مختلف، لافتا إلى أنه يتابع آراء الجمهور والنقاد فى الشارع وعلى الرسائل الخاصة.

وأضاف إسماعيل شرف إنه سعيد جدا بالعمل وسط العمالقة الفنانة ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب من خلال أداءهما المتميز والجديد من خلال مسلسل "لآخر نفس".

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وقال: "دائما تعطى النجمة ياسمين عبد العزيز لمن حولها طاقة إيجابية وأتمنى للمسلسل ان ينال إعجاب جمهور أكثر في الحلقات المقبلة".

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.