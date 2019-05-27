شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ضيف شرف الحلقة الأخيرة من "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أحمد فهمى، ضيف شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل "طلقة حظ" مع مصفى خاطر، والذى يتم عرضه على قنوات الحياة، CBC، ON E، DMC، حيث انتهى فهمى من تصوير مشهده فى آخر يوم للعمل أمس السبت، لاسيما وأن فهمى يظهر فى نهاية أحداث الحلقة.

ويظهر أحمد فهمى كضيف شرف مع مصطفى خاطر للمرة الثانية فى الدراما، حيث شارك معه فى حلقة من مسلسل "ربع رومى" الذى خاض به خاطر أولى بطولاته المطلقة فى الدراما وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، فيما ظهر خاطر مع فهمى كضيف شرف فى فيلم "الكويسين" الذى تم عرضه العام الماضى.

يذكر أن مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

احمد فهمى ومصطفى خاطر من مسلسل ربع رومى رمضان الماضى

