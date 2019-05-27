شكرا لقرائتكم خبر عن حفلان لـ عمر خيرت يومى 2 و3 يونيو المقبل فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقار العالمى عمر خيرت لإحياء أول حفلاته الموسيقية فى موسم الصيف2019، يوم الأحد والاثنين لموافق 2-3 يونيو، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، سيقدم خلال الحفل عددًا من مقطوعاته الموسيقية المتنوعة.

وعمر خيرت واحد من أحد أهم ‪ الموسيقيين العرب الذين تميزت ألحانهم بالجمع ما بين الموسيقى العربية والغربية، مسيرته الفنية تمتد لحوالى أربعة عقود قدم خلالها العديد من الحفلات الموسيقية العربية والعالمية، إضافة إلى المؤلفات المختلفة، مثل الباليه والموسيقى التصويرية للكثير من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية.

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يذكر أن الموسيقار عمر خيرت انتهى من تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، كما قام بتلحين أغنيتين يتم تقديمها خلال أحداث الفيلم المرتقب عرضه فى موسم العيد ابتداء من يوم 4 يونيو المقبل.