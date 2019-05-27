- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك" بوستر جديد لفيلمه "سبع البرمبة".
وكتب رامز: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، سبع البرمبة، فيلم عيد الفطر 2019 والله المستعان".
وظهر في البوستر الفنان بيومي فؤاد، ومها أبو عوف، وجميلة عوض، ونور قدري، ومحمد ثروت، ومحمد عبدالرحمن، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة رامز جلال.. بوستر جديد لـ"سبع البرمبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.