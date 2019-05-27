بطولة رامز جلال.. بوستر جديد لـ"سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك" بوستر جديد لفيلمه "سبع البرمبة".

وكتب رامز: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، سبع البرمبة، فيلم عيد الفطر 2019 والله المستعان".

وظهر في البوستر الفنان بيومي فؤاد، ومها أبو عوف، وجميلة عوض، ونور قدري، ومحمد ثروت، ومحمد عبدالرحمن، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. ​