محمود البزاوي: الزمالك "أخمد" البركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة هنئ فيها نادي الزمالك على الفوز ببطولة الكونفدرالية. وكتب البزاوي: "من أهلاوي مبروك للزمالك مباراة للتاريخ.. وياريت مصر كلها بروح وقوة وإرادة طارق حامد ومحمود علاء اللي دايمًا بيثبتوا إنهم القلب النابض لنادي الزمالك حتى ولو المنافس بركان فهم قادرين على إخماده". وفاز الزمالك المصري بالكونفدرالية بضربات الجزاء الترجيحية، أمس الأحد.​

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