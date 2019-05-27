محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة رندا البحيري عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تجمعها بالمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، في إحدى الخيم الرمضانية. وكتبت رندا: "أنا وشعبولا لابسين جِزَمْ خضرا زي بعض". يُذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري كان مسلسل "سرايا حمدين" من تأليف نهاد وحيد، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، إخراج سيف يوصف، إنتاج بلاك أند وايت، بطولة سامح حسين، نرمين ماهر، دومينيك حوراني، محمد ثروت، إيناس مكي، أحمد حلاوة، إيمان السيد، ومصطفى أبو سريع.

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كانت هذه تفاصيل خبر "جزم خضرا".. هكذا علقت رندا البحيري على صورتها مع شعبان عبدالرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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