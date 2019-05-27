شاهد.. تامر مرسي يتعاقد مع محمد رمضان على مسلسل جديد في رمضان 2020

عاقدت شركة سينرجى للإنتاج الفنى للمنتج الكبير تامر مرسى، مع النجم محمد رمضان على مسلسل جديد سيتم عرضه فى شهر رمضان لعام 2020، خاصة بعد النجاح الذى حققه مسلسل "زلزال" الذى يعرض فى شهر رمضان الحالى. "زلزال" الذى يعرض فى شهر رمضان الحالى. حضر التعاقد حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى للإنتاج التليفزيونى. يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.

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