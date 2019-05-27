بالفيديو.. أحمد صلاح حسني يلجأ لدكتور أمراض نفسية في "لأخر نفس"

تبدأ الحلقة 21 من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بزيارة "نها" زوجة "عزت" لـ بيت سكرتيرة "سليم" بعد إكتشافها زواجهما دون علمها من سنة, و تعترف له بأنها ليست غيرانة لأنها تحب شخص أخر. و تعترف له بأنها ليست غيرانة لأنها تحب شخص أخر. تدور أحداث الحلقة حول تدبير "ياسر" للتبرع لـ "دينا" شقيقة "سلمى" بكليه من كليتيه بعد إكتشافه بأنها تعاني من مرض في الكلى. Advertisements تنتهي الحلقة 21 من مسلسل "لأخر نفس" بلجوء "سليم" لـ دكتور أمراض نفسية لشدة حبه لـ سلمى والمشاكل التي يعانيها مع أخته وكرهها له.

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