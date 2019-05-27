شاهد.. هكذا احتفل كيم كاردشيان وكانيي ويست بعيد زواجهما الخامس

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 06:56 صباحاً - فاجأ النجم الأمريكي كانيي ويست زوجته نجمة الواقعكيم كارداشيان بمناسبة الذكرى الخامسة لزواجهما بهدية عبارة عن رحلة مفاجئة إلى ولاية لاس فيغاس الأمريكية، من أجل حضور حفل للمطربة الفرنسية سيلين ديون.
ونشرت كيم كاردشيان عبر حسابها على تويتر صورتين جمعتها مع كانيي وسيلين ديون وعلقت عليهما بالقول: “موعد ليلي مع سيلين ديون My heart will go on” في إشارة الى أغنية فيلم تايتانيك الشهيرة.
واضطر الزوجان للعودة إلى منزلهما بلوس أنجلوس، اليوم، بسبب أطفالهما الأربعة، فيما جمعتهما صورة مع النجمة “سيلين”، بعد العرض الخاص الذي شاهده كل من “كيم” وزوجها بين الحشود.
وفي 9 مايو الجاري، أعلنت “كيم” عن ولادة طفلها الرابع “بسالم” من أم بديلة، ووفقا لوسائل الإعلام العالمية، ولد الطفل في مركز “Cedars Sinai”، الطبي في لوس أنجلوس، وقالت نجمة تليفزيون الواقع لمتابعيها على “تويتر”، البالغ عددهم نحو 60 مليون حساب: “لقد وصل، وهو رائع”.
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