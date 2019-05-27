تعليق رامز جلال على حلقة بشرى بـ «رامز في الشلال».. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري رامز جلال، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له مع الفنانة بشرى من كواليس تصوير برنامجه «رامز في الشلال»، والذي يقوم بتصويره في إندونيسيا.
رامز جلال، علق على الصورة قائلًا: «الصورة اللي هتفرح انجلينا جولي»، وذلك في إشارة لحديث الفنانة بشرى، حول أن أكثر فنانة ستفرح بها بعد وقوعها ضحية لرامز جلال، هي النجمة أنجلينا جولي.
وكانت بشرى، قد أصيبت بحالة رعب شديدة ودخلت في نوبة بكاء وصراخ بعد رؤيتها لغوريلا رامز جلال، واستغل الأخير حالة الخوف التي أصيبت بها في التقرب من وجهها بيديه لزيادة رعبها.
كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتمت الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.
ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.
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