عامر خان يجهز نجله للتمثيل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

النجم عامر خان، المعروف باختيار أفلامه بعناية فائقة، استمتع بلعب ابنه جنيد في مقهى بريثفي في مومباي، وشاهد خان مسرحية مؤخرًا ، وحث معجبيه على مشاهدة المسرحية أيضًا.

كشف عامر خان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن مشاعره بالفخر كآب، وكتب “شاهدت للتو مسرحية جميلة تدعى” قصة زراعية “، من تأليف فينيت بهالا وإخراج فايزة جلالي. جربها واستمتع بها، هناك عرض آخر غدًا في الساعة 12 مساءً في بريثفي.”

حث الممثل الجميع على الذهاب لمشاهدة مسرحية التي يقوم فيها ابنه جونيد بالتمثيل للمرة الأولى، تمامًا مثل أي والد فخور، ويبدو الممثل الرائع سعيدًا لأن ابنه أظهر مهاراته في مجال عمل مماثل.

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عامر خان معروف بأفلامه الكلاسيكية، ليس فقط 3 Idiots، فقد بدأ مسيرته الفنية بأفلامه مثل Dil Chahta Hai و Rang De Basanti وغيرها.

في عيد ميلاد عامر خان ، أعلن الممثل عن فيلمه القادم ، Laal Singh Chaddha كمشروعه التالي ، والذي تم بالفعل الحديث عنه كواحد من أكثر المشاريع المنتظرة ومن المقرر طرحه في عيد الميلاد العام 2020.

كان النجم البارز في بوليوود قد تحدث في وقت سابق عن الصدمة التي أصابته بإنهاء زواجه الذي دام 16 عاما من زوجته السابقة رينا، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج Koffee With Karan.

الممثل تحدث بصراحة حول حياته، وكيف يريد ابنه جونيد الدخول الى مهنة التمثيل، ذهب الممثل في الحديث عن ابنه، وطموحاته وأكثر من ذلك بكثير، وتذكر عامر أيضا زوجته السابقة رينا.