أول تعليق لنجم التركي لكرم بورسين حول انفصاله عن الممثلة سيريناي ساريكايا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي كرم بورسين في أحدث ظهور له، خلال جولة تسوق بمركز التسوق Etiler.

الصحفيون استغلوا الفرصة، وحاولوا معرفة سبب انفصال كرم عن النجمة التركية سيريناي ساريكايا بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، وفي الوقت الذي رفض الإجابة على أسئلتهم، اكتفى بالتعليق: «عليكم أن تحترموا قرارنا، وتتركونا أنا وسيرناي نعيش سعداء».

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شائعات قوية اثيرت حول انفصال كرم عن سيريناي، بسبب ظهور رجل جديد في حياة النجمة التركية، وهو ما ردت عليه الفنانة الشابة بمنشور ناري كتبت فيه: «كل سوم استيقظ مذهولة على سيناريو جديد، جميع الأخبار والتعليقا التي روجت لوجود شخص آخر في حياتي، غير صحيحة، كل ذلك عدم احترام لي وللفترة الحرجة التي أعيشها، ليس بالضرورة أن تنتهي كل علاقة بسبب وجود طرف جديد، رجاء دعونا لا نفقد الود والاحترام المتبادل».

كرم أيضاً قرر الدفاع عن سيريناي أمام الجميع، وكتب: «ارجو منكم احترام الفترة التي قضيناها معاً.. جميع الأخبار التي ظهرت حتى الأن غير صحيحة، حافظوا على الود والاحترام».

يُذكر أن تقارير صحفية كانت قد ارجعت انفصال النجمين إلى فتور العلاقة بينهما، حيث انشغلت سيريناي بعرضها المسرحي الجديد «أليس في بلاد العجائب»، بالإضافة لتصويرها عدد من الحملات الإعلانية، كما انشغل كرم عن حبيبته بلقاءات تحضيرية مع القائمين على شركة Netflix العالمية، بالإضافة لعدد من الإعلانات.