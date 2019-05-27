بين أزمات صحية بسبب الإجهاد وحوادث تصوير.. إصابات النجوم في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض عدد كبير من النجوم لأزمات صحية خلال شهر رمضان الحالي، وذلك بسبب تكثيف مشاهد التصوير وذلك لتقديم الحلقات في وقتها وتم بسبب ذلك نقلهم للمستشفيات الخاصة.

تعرضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، لأزمة صحية، خلال تصويرها أحداث مسلسل «ابن أصول»، ونقلت على اثرها لإحدى المستشفيات الخاصة ونصحها الأطباء بالحصول على فترة إجازة من العمل بسبب الإرهاق الذي أصابها بسبب ساعات التصوير الطويلة.

ورغم نصائح الاطباء لها لم تستمع سوزان نجم الدين، لنصيحة الأطباء وقررت متابعة تصوير مشاهدها بسبب ضيق الوقت.

كما تعرض الفنان ياسر جلال، لأزمة صحية شديدة هو الأخر بسبب المطاردات والأكشن الذي يؤديه في رمضان هذا العام في مسلسل “لمس أكتاف”.

وأصيب يا سر جلال، لعدد من الكدمات في وجهه ويده اضطرته للبقاء في المنزل والخلود للراحة لمدة أسبوع كامل، لأنه يجسد في المسلسل دور مصارع يواجه أزمات ومشاكل في حياته، مما عرّضه لكدمات في وجهه ويده، اضطرته للبقاء في المنزل والخلود للراحة لمدة أسبوع كامل.

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أما الفنان أحمد فهمي، فتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير أحد مشاهده في مسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي تشاركه بطولته خطيبته الفنانة هنا الزاهد، حيث أصيب بكسر في أحد أصابع يده وقطع في الوتر.

ورغم أن الأطباء أكدوا له خطورة حالته، قرر أحمد فهمي تأجيل العملية الجراحية، التي كان من المفترض أن يخضع لها عقب شهر رمضان، واكتفى بتلقّي إسعافات بسيطة تمكّنه من استكمال التصوير وتجنّبه الشعور بالألم.

كما أصيب الفنان المصري أحمد السقا، بتمزق في أربطة الركبة، وتم نقله إلى مستشفى شهير في منطقة المهندسين وسط القاهرة وأجرى جراحة عاجلة.

كما تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، للإصابة خلال تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “خط ساخن”، وتم نقلها لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت الإصابة نتيجة قيام سلاف، بتنفيذ مشهد أكشن يتطلب حركات جسدية عنيفة، وصممت على تصويره بنفسها دون الاستعانة بدوبلير، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بجروح سطحية.

كما كشف الفنان المصري محمد رمضان تفاصيل حادث تعرض له في كواليس مسلسله الرمضاني الجديد “زلزال”.

رمضان شارك جمهوره بمقطع فيديو من كواليس المسلسل، والذي ظهر فيه وهو يحاول النزول من على سلم الفراشة، ولكنه فقد توازنه وسقط على الأرض، كما أن السلم كاد أن يسقط فوق رأسه لولا تدخل فريق عمل المسلسل، والذين نسيوا أنه معلق بالأعلى.