ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد وفاء عامر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ريم البارودي بعيد ميلاد صديقتها الفنانة وفاء عامر.

رم نشرت فيديو مجمع لها مع صديقتها وفاء، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: « كل سنة وإنتي كده، لأن مفيش أحلى ولا أطيب ولا أكرم ولا أحن من كده، ربنا يخليكي لينا كلنا، كل سنة وإنتي الأم والأخت والصديقة والنجمة الكبيرة بفنك واخلاقك يا وفاء عقبال مليون سنة يا حبيبة الكل».

أصدقاء ريم البارودي شاركوها الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها وفاء عامر، وأمطروها بعدد من التعليقات عبر حسابها الخاص.

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صداقة ريم البارودي ووفاء عامر عمرها أكثر من 10 سنين، حيث رشحتها وفاء عامر في البداية للمشاركة في مسلسل «حدائق الشيطان»، وكانت السند الأول لها في أزمة زواجها من الفنان أحمد سعد.

وفاء عامر أبعدت في تقديم شخصية المرأة الشريرة من خلال مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري.

مسلسل “حكايتي” بطولة ياسمين صبري وأحمد حاتم ووفاء عامر وإدوارد وجمال عبد الناصر وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير وهنادي مهنى وإسلام جمال وهبة عبد الحكيم وهو من تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج.