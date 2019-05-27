تعليق إيهاب فهمي بعد وقوعه ضحية لمقلب «هاني في الألغام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري إيهاب فهمي، حقيقة معرفته بمقلب الفنان المصري هاني رمزي، في برنامج «رامز في الألغام»، والذي انضم لضحاياه يوم السبت 25 مايو.

إيهاب فهمي، قال في تصريحات صحفية، إن ظهوره مع الفنان هاني رمزي في البرنامج كان مقلب حقيقيًا وليس متفق عليه.

وأضاف: «ذهبت للبرنامج كأنه سفاري سياحي وفوجئت بالمقلب الذي تم مشاهدته على الشاشة، وكان رد الفعل مني تلقائيا، ولو كان هناك سمة اتفاق لن يكون رد الفعل هكذا».

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وكان إيهاب فهمي، رغم حالة الخوف التي عاشها بسبب المقلب إلا أنه لم ينفعل على السائق و لم يتلفظ بأي لفظ خارج، واستخدم بعض العبارات، للتعبير عن اعتراضه وخوفه، مثل ”يا مولانا”، “الله واحد “، و”مينفعش الكلام ده”، و”يا نهار أسود”، و”صلي على رسول الله”.

من ناحية أخرى، يشارك إيهاب فهمي، في السباق الرمضاني بمسلسل «آخر نفس»، ويشاركه البطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني، تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.