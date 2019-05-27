نجل الفنان سامي مغاوري يخضع لعملية جراحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع كريم، نجل الفنان المصري سامي مغاوري، لعملية جراحية، داخل أحد مستشفيات القاهرة.

الفنان سامي مغاوري أعلن الخبر، وذكر أن نجله كريم كان يعاني من آلام شديدة في البطن، واتضح وجود التهابات في المرارة، وقام باستئصالها.

الفنان المصري وجه الشكر لكل جمهوره وطمأنهم على نجله، وشكر كل زملائه الذين اتصلوا به للاطمئنان عليه.

سامي مغاوري يقوم حاليا باستكمال تصوير مشاهده في مسلسل «البرنسيسة بيسة»، والذي يتم عرضه في شهر رمضان.

Advertisements

سامي مغاوري يقدم دور محامي الفنانة بوسي، ويقترب منها خلال الأحداث ويقع في حبها، وتعرض العمل لانتقادات واسعة بسبب الدور الذي تقدمه الفنانة مي عز الدين، ولكن مي أكدت أنها راضية عن المسلسل وأنه من المستحيل أن ترضي كل الأذواق.

«البرنسيسة بيسة” تأليف مصطفى عمر وفاروق هشام، إخراج أكرم فريد، بطولة مي عز الدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، إيمان السيد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، حسام داغر.

الفنان المصري عرض له قبل شهر رمضان مسلسل «أرض النفاق»، والذي قدمه الفنان محمد هنيدي في شهر رمضان الماضي، ولم يتم عرضه على القنوات المصرية إلا مؤخرا.