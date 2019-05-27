زوجة أحمد الفيشاوي تحتفل بذكرى زواجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، رسالة رومانسية له احتفالًا بذكرى زواجهما، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».

ونشرت ندى، صورة جمعتها بزوجها وعلقت عليها قائلة: «في مثل هذا اليوم تزوجت من الرجل الذي أحببته وتمنيته، شعرت معه بأن أحلامي تتحقق، في كل قبلة أتأكد إنه الرجل الذي تمنيته طوال حياتي، ما أشعر به الآن ليس خيال ولكنه واقع تمنيته وسعيدة به».

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وتأتي هذه الرسالة بعد مرور شهور قليلة على شائعة انفصالهما والتي انتشرت بقوة وقتها، ولكن حرص الفيشاوي على نفيها من خلال نشر صور تجمعهما.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كان قد كشف عن ارتباطه عاطفيا بـندى في شهر يونيو الماضي، بعد العديد من الأنباء التي تناولت أنه ارتبط بفتاة من خارج الوسط الفني، وأقيم احتفال بسيط بزواجهما في الجونة أثناء إقامة مهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر الماضي.

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، عرض فيلم “ولاد رزق 2”، الذي يشارك في بطولته مع أحمد عز ،وعمرو يوسف، وأحمد داود.