أرمل الفنانة فايزة كمال يحيي ذكرى رحيلها بصورة وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشهد اليوم الموافق 26 مايو، ذكرى رحيل الفنانة المصرية فايزة كمال، والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وأحيا المخرج والمؤلف مراد منير، الذكرى الخامسة لرحيل الفنانة فايزة كمال، وذلك في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقال في تدوينته: “وعدتك يا حبيبتى بعد أن أتيتينى فى الحلم ألا أبكيكى.. لكن الدموع خانتني وحياتك عندي رغما عني حين اقترب موعد لقاءك بالسماء الذي مر عليه اليوم خمس سنوات كاملة.. سامحي هذه الدموع العنيدة فقد .. وحشتيني جدًا يا قلبي”.

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يذكر أن فايزة كمال، تعرضت لأزمة صحية ونقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد وهناك توفيت في 26 مايو 2014، ولها من زوجها ولد وبنت.

يذكر أن فايزة كمال، ولدت في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عامًا حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها كما إنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدمت بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين.

وأصر والديها على أن تلتحق بقسم الديكور فلا يمكن أن يسمحا لابنتهما بدراسة التمثيل، حتى استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ على يده.