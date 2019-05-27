ترحيل المنتج اللبناني صبحي سنان من مصر بعد اتهامه بالتحرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت السلطات المصرية ترحيل المنتج السينمائي اللبناني صبحي سنان، من مصر، بعد واقعة تحرشه بإحدى السيدات خلال السحور بالباخرة السياحية “بلو نايل”، بمنطقة الزمالك.

وكانت السيدة قد تقدمت بلاغاً ضد المنتج السينمائي صبحي سنان، اتهمته فيه بالتحرش بها، وباشرت نيابة قصر النيل التحقيق معه قبل أن تقرر إخلاء سبيله بعد سداده كفالة مالية.

صبحي سنان هو منتج لبناني شهير، يعمل في مجال السينما منذ أكثر من ثلاثين عامًا، إلا أنه لم ينتج في مصر أي أعمال من قبل

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ويعتبر صبحي سنان، من أكبر موزع للأفلام المصرية بالخليج والوطن العربي، لذلك يحظى بعلاقات كبيرة مع كبار المنتجين المصريين.

كما شارك في إنتاج فيلم بعنوان “باباراتزي” مع المنتج صفوت غطاس والذي قام ببطولته رامي عياش وإيمان العاصي ولم يحظ بالنجاح الكبير.

وأنتج المنتج اللبناني عدد من الأفلام اللبنانية والذي وصل عددها إلى خمسة أفلام وهم “بغمضة عين” و” بالغلط ” و” اهلا بكم في لبنان ” و” ماكس وعنتر ” و” المهراجا”

وكان صبحي سنان، قد أعلن تفعيل نشاط شركته في مصر منذ عدة أشهر، ووقع مع عدد من النجوم المصريين إنتاج أفلام سينمائية لهم وكان أولهم الفنان محمد رمضان.