الملكة إليزابيث تعلن احتياجها عن موظف «سوشيال ميديا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني عن الاحتياج إلى وظيفة “مسئول الاتصالات الرقمية” يكون مختص بالتنظيم والإشراف على حضور الملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.

القصر أكد أن الموظف الجديد سيتعامل مع تحديثات ورسائل مواقع التواصل المختلفة من “إنستجرام” و”تويتر”، والتي تسبب إزعاجا بالنسبة للملكة إليزابيث الثانية، مشيرا إلى أن راتب الوظيفة يقدر بـ ​ 30 ألف جنيه استرليني.

ووفقا لـ صحيفة “تايم”، فإن من متطلبات الوظيفة ان يكون الشخص المتقدم لها محترفاً، ويتمتع بخبرة سابقة في إدارة المواقع الإلكترونية، ويمتلك مهارات جيدة في الكتابة والتصوير الفوتوغرافي للتعامل.

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ويحق لمن يمثل الوظيفة الملكية، 33 يومًا عطلة سنويا، ووجبة غداء مجانية، ومجموعة كاملة من المزايا، بجانب راتبه.

الموظف سيكون عليه أن يغطي زيارة الملكة للدول، أو حفل توزيع جوائز أو مشاركة ملكية، والتأكد من أن الحسابات الملكية تغطي الأحداث بدقة وتصل إلى أكبر نسبة من الجماهير، وأن يكون قادرا على تغطية مختلف الأنشطة التي تقوم بها الملكة إليزابيث وتقديمها عبر حسابات الشخصية بالصورة المناسبة لمتابعيها.