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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يظهر تناول العائلة المالكة لوجبة الإفطار في رمضان.
الفيديو يبدأ بلقطات تبين شرب الملك عبد الله الثاني للماء، الذي رافق أذان المغرب، وإلى جانبه ولي عهده، الأمير الحسين، وهو يسكب الماء في كؤوس وضعت أمامه، قبل أن يعطي إحداها إلى شقيقه الأصغر، الأمير هاشم الذي كان واقفا بجانبه.
الملكة رانيا أرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: “أحلى لمة على الإفطار”.. وفي لقطات أخرى، كانت الأميرة سلمى تساعد والدتها الملكة في تحضير مائدة الإفطار، قبل أن يتحلق أفراد العائلة حول المائدة.
وكان لافتا في الفيديو، الذي بدا أنه صور عبر هاتف ذكي، العفوية والبساطة التي اتسم بها أفراد العائلة المالكة، بعيدا عن الرسميات، إذ لم يتواجد خدم أو مرافقون في المكان، كما أرتدى الملك وأفراد أسرته ملابس غير رسمية، فضلا عن قيام الملكة وابنتها بإعداد المائدة.
وفي ختام الفيديو، سألت الملكة رانيا أفراد أسرتها: “كيف الورق؟”، في إشارة إلى وجبة “ورق العنب” الموجودة على الطاولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا تعد مائدة إفطار رمضان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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