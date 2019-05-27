باراك أوباما في مباراة بيسبول مع الطلاب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لتدشين حملة لمواجهة البدانة وخاصة لدى الأطفال.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فاجأ الطلاب في أكاديمية “شباب واشنطن الوطنية” للبيسبول، عندما قام بزيارة خاطفة لتشجيع الأطفال على الرياضة ضمن حملته لمواجهة البدانة.

أوباما وظهر خلال قضائه وقتا ممتعا مع الطلاب، ولعب معهم البيسبول في أجواء بدت سعدية ومفرحة، خلال نهاية العام الدراسي.

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باراك أوباما يعرب عنه أنه كثيرا ما يقوم بمثل هذه الزيارات وخاصة للأطفال المرضى خلال المناسبات العامة والأعياد، وكان آخرها مشاركته الأطفال المرضى أعياد الميلاد، حيث زار مستشفى “نورث ويست” في واشنطن حاملا الهدايا للأطفال بمناسبة عيد الميلاد.

وارتدى خلال زيارته قبعة “سانتا كلوز”، وحمل كيس قماش مملوء بهدايا عيد الميلاد، وتسلل إلى مركز طبي للأطفال في واشنطن ليقوم بزيارة مفاجئة لمرضاه.. كما تقدم بالشكر للعاملين في المستشفى على تفانيهم في العمل خاصة وقت العطل الرسمية والأعياد.. وظهر أوباما خلال إسعاده المرضى الصغار في مركز “ناشيونال”، حيث وزع عليهم الهدايا وعانقهم بعاطفة جياشة.