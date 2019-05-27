ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. وتورتة الحفل تخطف الأنظار.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعيد ميلاد ابنها الأصغر “طارق”، والذي أتم عامه الأول.

ريهام أحضرت لابنها قالب تورتة يحمل مجسم لفانلة نادي الزمالك كتب عليها “تيتو”، وشاركت جمهورها بصورة للتورتة على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ” أفريقيا يا زمالك”.

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وبهذه الطريقة تكون الإعلامية المصرية قد أعلنت دعمها لنادي الزمالك قبل مباراته في نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد ظهرت مؤخرا برفقة نجلها طارق، خلال مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لكنها حرصت على إخفاء وجهه، والتقطت الصور مع المتواجدين باللجنة، وحازت صورها مع ابنها على إعجاب عدد كبير من الفانز.

يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد كانت قد تزوجت ثلاث مرات من قبل، وزوجها الحالي هو الزوج الرابع، والذي رزقت منه بطفل أطلقت عليه اسم “طارق”، كما أن لديها ابنين شابين “أمينة ويوسف” من زيجة سابقة، وقد نشرت مجموعة صور لهما من قبل، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.