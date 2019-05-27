خبير تجميل مصري: محمد إمام "الأفضل" في رمضان.. ومي عز الدين "الأسوأ"

أكد خبير التجميل المصري محمد عشوب، أن تراجع نسبة إنتاج المسلسلات المصرية هذا العام أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين العاملين في مجال الماكياج والملابس.



وتحدث عشوب لـ"العين الإخبارية" عن أفضل إطلالة في دراما رمضان هذا العام قائلا: "يستحق الممثل المصري محمد إمام بطل مسلسل (هوجان) لقب أفضل إطلالة هذا العام، وأضاف له الشارب أبعادا كثيرة للشخصية، خاصة أنه يؤدى شخصية شاب قوي يحمل بين ضلوعه قلبا طيبا"، موضحا أن شكل الشارب مستوحى من شارب المصارع العالمي "هوجان".

وأضاف عشوب: "الماكيير المسؤول عن مسلسل (ولد الغلابة) قدم شخصية مدرس الأرياف التي يلعبها الممثل المصري أحمد السقا بشكل مناسب باستعانته بنظارة طبية وجلباب خلال معظم الأحداث".

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وانتقد عشوب ظهور ياسر جلال في مسلسل "لمس أكتاف" باللحية التي سبق وظهر بها في مسلسلات سابقة مثل "ظل الرئيس" و"رحيم"، مضيفا: "ظهر بنفس الطريقة والأداء هذا العام".

ووصف عشوب إطلالة الممثلة المصرية مي عز الدين بـ"الأسوأ في رمضان" قائلا: "بالغت مي عزالدين في مسلسل (البرنسيسة بيسة) في أداء شخصية السيدة العجوز، وجاء تمثيلها ساذجا، كما جاء شكل الشخصية قبيحا وسيئا للغاية، وكان من الممكن تفادي هذا الأمر، خاصة أن وجهها جميل ويتيح للماكيير التفكير والإبداع".

وأبدى عشوب إعجابه بالشكل الذي ظهرت عليه الممثلة المصرية ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي"، لاستعانتها بماكياج خفيف وهو ما أضاف جمالا للشخصية، وأظهرها بشكل مناسب لفتاة رومانسية تعشق تصميم الملابس.