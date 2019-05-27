6 أفلام تتنافس على كعكة عيد الفطر في مصر

ينطلق سباق أفلام عيد الفطر في مصر بـ6 أفلام تقرر عرضها حتى الآن، ورغم قلة العدد بالمقارنة بمواسم سابقة، لكنها تحمل قدراً من التنوع في مضمونها، بالإضافة لتفرد نجومها وهم أحمد عز، وأمير كرارة، ورامز جلال، وعمرو سعد، ومحمد سعد، الذي يشارك في بطولة فيلمين وحده من هذه الأفلام.



وتأتي في مقدمة هذه الأفلام المتنافسة "الممر" الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الصف الأول على رأسهم أحمد عز، الذي بات رهانا رابحا لشركات الإنتاج في المواسم الأخيرة، ويقف بجانبه هند صبري وأحمد رزق وأسماء أبواليزيد.

والفيلم الذي أخرجه شريف عرفة، تدور أحداثه حول دور قوات الصاعقة المصرية في حرب الاستنزاف، وتبدأ الأحداث بعد عام ١٩٦٧ لترصد قصة بطل الصاعقة "نور" أحد الرجال البواسل.





كما يتنافس المخرج شريف عرفة أيضاً بالجزء الثاني من فيلم "الكنز"، والذي يعتمد على ثلاث حكايات مختلفة الأولى "حتشبسوت" في العصر الفرعوني، والثانية قصة "علي الزيبق"، والثالثة "حكاية بشر الكتاتني" رئيس القلم السياسي.

والفيلم من تأليف عبدالرحيم كمال، وبطولة محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري.





وبالإضافة لـ"الكنز" يحاول نجم الكوميديا محمد سعد استرداد جماهيريته أمام شباك التذاكر من خلال فيلمه الجديد "محمد حسين"، والذي تدور أحداثه حول سائق يعمل في أحد الفنادق الكبيرة، ويتورط مع مجموعة من محترفي الإجرام، ويتهم بقتل رسام كبير كان يقيم في فرنسا، لأنه آخر شخص تردد عليه.

والفيلم من إخراج محمد علي، وتأليف شريف عادل، وبطولة محمد سعد ومي سليم وسمير صبري.

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كما ينضم للكوميديا في موسم العيد رامز جلال، ويقوم ببطولة فيلم "سبع البرمبة"، وتعتمد فكرة الفيلم حول شخص يحب فتاة وينتحل صفة ضابط شرطة للوصول إليها، الأمر الذي يجعله يقع في عدد من المشاكل.

والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويضم في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت وجميلة عوض.





وينضم لمارثون العيد أيضاً فيلم "كازابلانكا" الذي يدور في إطار من التشويق حول ثلاثة من الأصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، وتحدث بينهم وبين رجال المافيا مواجهة بعد سرقة شحنة ماس كبيرة، ويقرر أحد أفراد العصابة تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب إلى المغرب.

والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، ويشارك في بطولته أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار.





أما الفيلم السادس فهو "حملة فرعون" وهو مقتبس من الفيلم الياباني "الساموراي السبعة" وكتب له السيناريو كريم بشير، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبدالمغني.

وتدور أحداثه في إطار من التشويق حول الشاب يحيى الشهير بـ"فرعون" الذي يدير شبكة اغتيالات منظمة في مصر، وتدفعه الظروف للسفر إلى سوريا، لفك أسر حبيبته التي تم اختطافها.