محمد درويش "سعيد" بردود الفعل عن دوره في "لآخر نفس"

أعرب الفنان محمد درويش عن سعادته بردود الفعل عن دوره في مسلسل "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع كل ذلك، إلا أن قوة العمل هي السبب في كل رد الفعل هذا، بحسب تعبيره.

ووجّه محمد درويش، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، التحية والشكر للسيناريست المبدع أمين جمال، والمخرج حسام علي، بالإضافة إلى مخرج الوحدة الثانية باسم علي الذي يراهن على أنه أحد المخرجين القادمين بقوة.

ويشارك محمد في بطولة "لآخر نفس" بجوار النجمة ياسمين عبدالعزيز والتي تظهر في شكل جديد عليها بعيدا عن الصورة الكوميدية التي اعتادت تقديمها خلال السنوات الماضية.

ويشارك في بطولة "لآخر نفس" فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، إيهاب فهمي، هند عبدالحليم، هبة عبدالغني، نور محمود، محمد عز، سيناريو وحوار عبدالله حسن، أمين جمال، طارق الكاشف، إخراج حسام علي، إنتاج "سينرجي" تامر مرسي.

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