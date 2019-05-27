رجاء الجداوي تُؤكّد لمُحبِّيها على أنَّ حالتها الصحية مُستقرّة

أكدت الفنانة رجاء الجداوي أن حالتها الصحية مستقرة، وأنها كانت تعاني ارتفاعا طفيفا في ضغط الدم مع إحساس بالدوخة، بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في اليومين الماضيين، ومع إصرارها على الصوم نتج شعور بالأعياء.

وأضافت في تصريح خاص لها أن ابنتها أميرة أصرت على اصطحابها لأحد المستشفيات في المهندسين للاطمئنان على صحتها، وإجراء بعض الفحوص والتي جاءت جميعها مطمئنة، ومن المقرر أن تغادر المستشفى قريبا.

وشكرت الجداوي جمهورها وأصدقاءها الذين أحاطوها بكلمات الحب، موضحة أن تلك الحالة من الاهتمام والرعاية تكفي لتساعدها على تجاوز أي محنة.

كانت النجمة الكبيرة عادت من دبي خلال الأيام الماضية، بعد زيارة قصيرة على هامش مشاركتها في احتفالية خاصة لإحدى مصممات الأزياء.

وشاركت الفنانة رجاء الجداوي مؤخرًا في حملة لدعم مستشفى أبوالريش للأطفال بمشاركة عدد من الفنانين.

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