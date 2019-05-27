علي ربيع يُؤكّد أنّه زمالكاوي اليوم رغم انتمائه للأهلي

نشر الفنان علي ربيع تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل انطلاق مباراة نادي الزمالك أمام نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال ربيع: "بعيدًا عن كوني أهلاوي وأنت زملكاوي، الزمالك الليلة هيلعب باسم مصر، نبعد أي انتماءات لأي نادي ونشجع من قلبنا بجد الزمالك، مهمة مش صعبة ولا مستحيلة، البطولة في إيدينا يا رجالة شدوا حيلكم".



يذكر أن علي ربيع يعرض له ضمن السباق الرمضاني مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وتشاركه البطولة صابرين، وصلاح عبدالله، وشيماء الصايغ، وكريم عفيفي، وولاء الشريف، إخراج وائل إحسان.

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