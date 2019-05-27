شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 21.. غموض فى علاقة ياسر جلال وأحمد كشك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر ‏جلال، بمشهد يجمع كيمى "سمر مرسى" وأدهم "ياسر جلال" تطلب ‏خلاله من الأخير أن يدخل معها الفيلا لتتحدث معه عن أمر غادة ‏‏"إيمان العاصى" لكن أدهم يرفض لعدم وجود زوجها حمزة "فتحى ‏عبد الوهاب" وأن ذلك جزء من "الأصول" التى تربى عليها، وفى ‏نهاية المشهد تطلب منه أن يكونا صديقين.‏

ما زال سامر "أحمد كشك" متواجدا فى منزل زيدان "محمد عز" يمسك ‏بالهاتف ويتحدث مع زيدان ويخيره بين ابنه وزوجته ليحرقه مثلما ‏فعل فيه من قبل، ينفعل زيدان ويطلب منه أن يبتعد عن أسرته ‏وتحديدا ابنه وبالفعل يغادر سامر تاركًا خلفه لغزًا ماذا يريد وكيف ‏يخطط للانتقام من زيدان وحمزة.‏

يسرع أدهم "ياسر جلال" إلى بيت حمزة "فتحى عبد الوهاب" من ‏أجل مساعدته فى أزمة ظهور سامر من جديد، وهناك يجد نفسه ‏غير مرحب به من عايدة "حنان مطاوع" التى تشك فى أمره، ‏وخلال تواجده بالمنزل يفاتح أدهم غادة فى أمر زواجهما، لتوافق ‏على الفور ولكن تطلب منه أن يؤجل الحديث مع حمزة نظرا لتوتر ‏الأجواء.‏

يعاتب زيدان "محمد عز" حمزة "فتحى عبد الوهاب" على تسببه فى ‏فشل صفقة المخدرات وإمساك الشرطة بها، ويصارحه أنه يقف وراء ‏كل ذلك مقابل إجباره على العمل معه، لكن حمزة ينفى الاتهام.‏

تتلقى كيمى "سمر مرسى" مكالمة هاتفية من شخص مجهول يحدثها ‏عن فيديوهات تخص "عبد المنجى" وتدينها فى حادث مقتل ضباط ‏الشرطة الذى وقع فى بداية الحلقات واتهم فيه أدهم "ياسر جلال" ‏ودخل السجن قبل أن يحص على البراءة.‏

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وتنتهى أحداث الحلقة 21 نهاية مثيرة، بذهاب أدهم "ياسر جلال" ‏إلى سامر "أحمد كشك" لمقابلته بإحدى الطرق العامة، رغم أنهما ‏يتنافسان على غادة "إيمان العاصى" أو هكذا تبدو الأحداث حتى ‏الآن، فهل تكشف الحلقات المقبلة وجود اتفاق مسبق بين سامر ‏وأدهم للإيقاع بعائلة حمزة ؟ ‏

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مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏