لمس أكتاف 21.. غموض فى علاقة ياسر جلال وأحمد كشك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، بمشهد يجمع كيمى "سمر مرسى" وأدهم "ياسر جلال" تطلب خلاله من الأخير أن يدخل معها الفيلا لتتحدث معه عن أمر غادة "إيمان العاصى" لكن أدهم يرفض لعدم وجود زوجها حمزة "فتحى عبد الوهاب" وأن ذلك جزء من "الأصول" التى تربى عليها، وفى نهاية المشهد تطلب منه أن يكونا صديقين.
ما زال سامر "أحمد كشك" متواجدا فى منزل زيدان "محمد عز" يمسك بالهاتف ويتحدث مع زيدان ويخيره بين ابنه وزوجته ليحرقه مثلما فعل فيه من قبل، ينفعل زيدان ويطلب منه أن يبتعد عن أسرته وتحديدا ابنه وبالفعل يغادر سامر تاركًا خلفه لغزًا ماذا يريد وكيف يخطط للانتقام من زيدان وحمزة.
يسرع أدهم "ياسر جلال" إلى بيت حمزة "فتحى عبد الوهاب" من أجل مساعدته فى أزمة ظهور سامر من جديد، وهناك يجد نفسه غير مرحب به من عايدة "حنان مطاوع" التى تشك فى أمره، وخلال تواجده بالمنزل يفاتح أدهم غادة فى أمر زواجهما، لتوافق على الفور ولكن تطلب منه أن يؤجل الحديث مع حمزة نظرا لتوتر الأجواء.
يعاتب زيدان "محمد عز" حمزة "فتحى عبد الوهاب" على تسببه فى فشل صفقة المخدرات وإمساك الشرطة بها، ويصارحه أنه يقف وراء كل ذلك مقابل إجباره على العمل معه، لكن حمزة ينفى الاتهام.
تتلقى كيمى "سمر مرسى" مكالمة هاتفية من شخص مجهول يحدثها عن فيديوهات تخص "عبد المنجى" وتدينها فى حادث مقتل ضباط الشرطة الذى وقع فى بداية الحلقات واتهم فيه أدهم "ياسر جلال" ودخل السجن قبل أن يحص على البراءة.
وتنتهى أحداث الحلقة 21 نهاية مثيرة، بذهاب أدهم "ياسر جلال" إلى سامر "أحمد كشك" لمقابلته بإحدى الطرق العامة، رغم أنهما يتنافسان على غادة "إيمان العاصى" أو هكذا تبدو الأحداث حتى الآن، فهل تكشف الحلقات المقبلة وجود اتفاق مسبق بين سامر وأدهم للإيقاع بعائلة حمزة ؟
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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