شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ملاذ تبدأ انطلاقتها الصيفية من الساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة ملاذ لتدشين انطلاقتها الغنائية فى موسم الصيف بأجدد حفلاتها فى القاهرة بعد غياب، والتى تعود بها إلى مسرح الساقية، وذلك فى تمام السادسة والنصف مساء الجمعة 28 يونيو. Advertisements واحتفت ملاذ مؤخرًا بإطلاق ألبومها الأول "الصدع"، والذى ضم فى جعبته نصف دستة، وجمعت خلاله خبرتها الموسيقية بشكل ألبوم مصغر، أبت أن يحوى أيا من أغنياتها القديمة التى اشتهرت بها فى بدايتها منذ 4 سنوات "مثل "ستوكهولم" و"يا ابن آدم"، وقررت تقديم شكل جديد تمامًا فى المحتوى الموسيقى والكلامى، شمل أغنيات "الصدع" و"سؤال" و"مسافات" و"الملاذ الأخير" و"الصوت ده حقيقى" و"أنا حلمك الملعون" و"أواخر سبتمبر".

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