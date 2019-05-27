هل تخطط جنيفر جارنر وجون ميلر لحفل زفاف فى منزلها بالهواء الطلق؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت إحدى المواقع أن النجمة العالمية جنيفر جارنر وصديقها جون ميلر يخططان لإقامة حفل زفافهما في أجواء صيفية مميزه بمنزل جارنر ذات الـ 47 عام ، إلا أن موقع " جوسيب كوب" نفي تماما ما تردد .
بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقريرا يؤكد أن الثنائي يخططان لإقامة حفل زفافهما بالهواء الطلق في منزل جارنر.
وقال مصدر للموقع إن جنيفر لوبيز اختارت بالفعل فستان زفافها الذى يظهر بتصميم مثير و بسيط فى نفس الوقت .
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يحضر حفل الزفاف عدد من أصدقاء جنيفر جارنر المقربين و أبرزهم ريزى ويزرسبون وكيت هدسون.
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