صلاح عبدالله يوجه رسالة لجماهير "نهضة بركان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، تغريدة وجه بها رسالة لجماهير ولاعبي نهضة بركان المغربي، عقب الخسارة من الزمالك في نهائي الكونفدرالية. وكتب عبدالله: "دموع الفرحة اللي مالية عينينا، بتحيي دموعكوا اللي غالية علينا، من القلب تحية وتعظيم سلام لنهضة البركان ولكل المغاربة الجدعاااااااااااان". وفاز الزمالك المصري بالكونفدرالية بضربات الترجيح، بعد الخسارة في المغرب 1-0، والفوز في مصر بنفس النتيجة.​

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