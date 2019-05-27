صور| منة فضالي لـ هاني البحيري: "ربنا يديم حبنا لبعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

وجهّت الفنانة منة فضالي، الشكر لمصمم الأزياء هاني البحيري، بعد أن دعاها على حفل إفطار.

ونشرت "فضالي" صورًا تجمعها مع "البحيري" وعددًا من الأصدقاء عبر حسابها على "فيس بوك" قائلة: "فطار هاني البحيري أخويا وصديق العمر، ربنا يديمها علينا يا رب لمتنا وحبنا لبعض ودايمًا مجمع الحبايب والصحاب الحلويين، أنا بقى وبوجي وطمطم وبكار".

يذكر أن الفنانة منة فضالي غابت عن الظهور والمشاركة في دراما رمضان هذا العام. ​