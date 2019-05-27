محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة لها برفقة والدتها. وكتبت دنيا: "كل عام وانتي نبع الحنان يا مامتي، الله يحفظ لكم أمهاتكم ويرحم كل أم انتقلت إلى رحمة الله". يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| هذا ما قالته دنيا بطمة لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.