"عملوها الرجالة".. تعليقات نجمات الفن على فوز الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: تفاعلت نجمات الفن مع فوز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، بضربات الترجيح أمام نهضة بركان المغربي. ونرصد لكم أبرز تعليقات نجمات الفن: ندى بسيوني هنأت الفنانة ندى بسيوني، نادي الزمالك بالفوز، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مبروك لمصر". Advertisements فيما هنأت الفنانة مي سليم، قائلة: "ألف مبروك لنادي الزمالك". ياسمينا العلواني ونشرت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني، عبر حسابها الشخصي في موقع تويتر: "مبروك الكونفدرالية يا زمالك مبروك لمصر عودة الكونفدرالية بعد طول غياب". إيمان سلامة هنأت الفنانة إيمان سلامة، نادي الزمالك عبر حسابها على "فيس بوك" قائلة: "مبروك للزمالك مبروك لمصر". رشا مهدي نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة، كتبت فيها: "والله وعملوها الرجالة، مبروك يا زمالك". ​

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