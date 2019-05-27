هذا ما قالته أصالة عن أداء دينا الشربيني في “زي الشمس”

أبدت الفنانة أصالة إعجابها بأداء دينا الشربيني في مسلسل زي الشمس ويبدو أنها تتابع حلقات مسلسل “زي الشمس ” الذي تلعب بطولته الفنانة دينا الشربيني ويعرض في موسم رمضان 2019 حيث نشرت عبر حسابها الشخصي في “انستغرام” صورة لدينا الشربيني معلقة عليها: “مو معقول كيف بتمثّل؟ .. فوق الرّائعه دندونه (زي الشمس)”.
يعرض مسلسل “زي الشمس” خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور “دينا الشربيني” قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة “ريهام عبد الغفور” وبينما تشتبه نور في كل من حولها.
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