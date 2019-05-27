ميغان ماركل “ستتجنب” مقابلة دونالد ترامب في زيارته المرتقبة لبريطانيا.. لهذا السبب!

أفادت تقارير صحفية أن دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ستتجنب مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، في زيارتهما الرسمية للمملكة المتحدة التي ستبدأ في الـ 3 من يونيو المقبل، وستستمر على مدار 3 أيام في حين أن ملكة انجلترا إليزابيث الثانية تتحضر وكبار أفراد العائلة الملكية لإستقبال الرئيس الأمريكي.

يرشح السبب وراء غياب ميغان عن ذلك الحفل ورفضها مقابلة ترامب هو سابق التصريحات التي أدلت بها في العلن عن ترامب عام 2016 في إحدى المقابلات التلفزيونية، حيث وصفته وقتها بأنه “كاره للنساء” و”مسبب للخلاف” وذكرت بهذا الخصوص صحيفة مترو أنه وبينما سيتواجد زوجها، الأمير هاري، في حفل الغداء الملكي الخاص الذي سيقام في أول أيام زيارة ترامب، فإن ميغان، التي سيكون ابنها أرتشي لم يكمل شهره الأول عند وصول ترامب، لن تكون متواجدة هناك