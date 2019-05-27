تبدأ الحلقة ٢٣ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بذهاب زوجة علاء الثانية، سلمى سليم زهران إلى منزل علاء لمقابلة أهله والتعرف عليهم وذلك من وراء زوجها.
تطلب والدة علاء من هبة زوجته الأولى أن تهتم بنفسها مثل ما تفعله سلمى لكي لايتركها زوجها ويجري وراء امرأة أخرى.
تواجه هبة ضرتها سلمى، وتعلمهم والدة علاء كيفية عمل المحشي بأنواعه، ولكن سلمى تواجه صعوبة فهى لا تعرف الطبخ.
تدور كوميديا ساخرة في منزل علاء بسبب وجود سلمى
تطلب سلمى من شيماء شقيقة علاء ذهابها لدكتور تخسيس وتجميل وتهتم بنفسها، فهى جميلة ولكن ينقصها الإهتمام بنفسها، وبالفعل تذهب وهنا يطلب الدكتور منها الإبتعاد عن الأكل الدسم، وأعطاها نظام غذائي لتمشي عليه، كي تصبح جميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سهر الصايغ تستعين بدكتور تجميل في " فكرة بمليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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